شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية المصرية تعلن عن موعد قرعة كأس الرابطة وإنطلاق البطولة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت رابطة الأندية المصرية عن موعد قرعة كأس الرابطة، حيث أكدت على إجراء القرعة يوم 9 نوفمبر من الشهر الجاري، على أن تكون أول مباريات البطولة للفريق يوم 19 من الشهر نفسه، حيث تسعي اللجنة المنظمة إلى إستغلال فترة توقف مسابقة الدوري المصري، لإجراء مباريات الدور التمهيدي من البطولة.

وقررت رابطة الأندية تغيير نظام المسابقة، بعدما كانت تقام بنظام المجموعات على أن يتم أخذ الفريق المتصدر من كل مجموعة لخوض الأدوار الإقصائية، حيث ستقام النسخة الجديدة بنظام خروج المغلوب عن طريق مباراة واحدة فقط من جميع أدوار البطولة، فيما يماثل نظام بطولة كأس مصر.



فيوتشر بطل النسخة الأولى من البطولة

وسبق لنادي فيوتشر الوافد حديثًا على الدوري المصري، من حصد البطولة فى نسختها السابقة، بعدما تمكن من الفوز على غزل المحلة فى المباراة النهائية، ليتوج الفريق بالبطولة فى ظهورها الأول، ليسجل البطولة الأولي له فى تاريخه، فى مفاجأة مدوية بعد خروج أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز من دور المجموعات.



كيف يتم إعتبار البطولة من حيث الأهمية؟

وتعد هذه البطولة الجديدة أقل فى الأهمية بعض الشئ من الدوري المصري وكأس مصر، ولكن أكدت رابطة الأندية إستمرار كأس الرابطة وتطويره فى السنوات القادمة، كما أن البطولة تم إعتمادها كونها بطولة محلية رسمية وليست ودية.