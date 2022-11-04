1500 ريال غرامة صيد السمان

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استعرضت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الجمعة، اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، ومن بينها صيد السمان.
للمرة الأولى
وذكرت القوات الخاصة للأمن البيئي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” غرامة صيد الكائنات الحية دون ترخيص للمرة الأولى وقدرتها بـ 1500 ريال لكل كائن.
وشملت الكائنات الحية كلًّا من “السمان، سمان الشجر الصغير، السمان الضاحك، دراج رمادي، القمري”.
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Source almnatiq
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