ريال مدريد يوجه رسالة لجماهير الرياض قبل السوبر الإسباني

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وجه نادي ريال مدريد الإسباني، رسالة إلى جماهير العاصمة الرياض، قبل نمواجهة نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني أمام نظيره فالنسيا، على ملعب الملك فهد الدولي.
ونشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” :” جايينكم يا أهل الرياض في نصف نهائي كأس السوبر الإسبان”.
ويواجه برشلونة الإسباني في نصف النهائي الثاني نظيره ريال بيتيس على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وكانت المملكة قد استضافت أول نسخة لكأس السوبر الإسبانية بعد تغيير نظامها لتشمل أربعة أندية في 2020 حين تفوق ريال مدريد بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد.
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Source akhbaar24
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