«الثنايا» تختتم منافساتها في كأس الأولمبية للهجن على ميدان تبوك

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اختتمت اليوم سباقات فئة الثنايا ضمن منافسات اليوم الرابع من أيام كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن، حيث يستمر حتى يوم غدٍ السبت الخامس من شهر نوفمبر الحالي، بإقامة 14 شوطًا على فترتين صباحية ومسائية، وذلك على أرضية ميدان تبوك للهجن.

وشهدت منافسات الثنايا انطلاق 10 أشواط في الفترة الصباحية، كان أبرزها تحقيق هجن سيح السلم صدارة الشوط الأول والتوقيت الأسرع في الفترة الصباحية بعد فوز المطية «حذاري»، فيما أحرز صدارة الشوط الثاني القعود «المديحي» لمالكه من دولة الكويت خالد منصور العجمي، وانتزعت المطية «متعبه» لمالكها محمد عبدالرحمن الشلوي صدارة الشوط الثالث، بينما حل بالمركز الأول في الشوط الرابع القعود «الفاتن» لمالكه من دولة قطر علي سالم الصعاق.

وانطلقت منافسات الفترة المسائية لفئة الثنايا بأربعة أشواط خصصت للكؤوس، حيث انتزعت صدارة الشوط الأول وكأس الثنايا بكار مفتوح والتوقيت الأسرع خلال الفترة المسائية المطية «رسيل» المملوكة لعلي سالم الصعاق من دولة قطر، فيما انتزع كأس الثنايا قعدان مفتوح «نواف» لهجن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وحققت كأس الثنايا العام بكار «نورة» لهجن سعودي برونكس للمالك من الولايات المتحدة الأمريكية قاسم بوناصر، بينما حقق «الهاجس» كأس الثنايا قعدان عام لمالكه حمدان جميعان العطوي.

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Source almnatiq

