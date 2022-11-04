مران الأخضر لمواجهة آيسلندا: تدريبات خاصة لـ”الشهري”.. وانتظام “الغنام” و”الدوسري”

︎

.



واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة تدريباته في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.

ويستعد “الأخضر” لخوض وديته الرابعة في المرحلة الثالثة أمام منتخب آيسلندا بعد يوم غدٍ الأحد على استاد محمد بن زايد – أبوظبي.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب قصر الإمارات” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، فيما واصل اللاعب “صالح الشهري” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

وانتظم الثنائي “سلطان الغنام، ناصر الدوسري” في معسكر الأخضر يوم أمس الخميس، وأكتفيا اليوم بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل”الأخضر” يوم غدٍ السبت استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية على “ملعب قصر الإمارات”.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

