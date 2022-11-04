“مهرجان البحر الأحمر السينمائي” يستعرض أبرز الأعمال المشاركة (فيديو)

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استعرض مهرجان السينما السعودي الدولي الأول، اليوم (الجمعة)، أبرز الأعمال السينمائية المشاركة في فعالياته التي تبدأ مطلع ديسمبر المقبل.
وكشفت إدارة المهرجان عن قائمة مكونة من 12 فيلماً بعروض السجادة الحمراء الخاصة بأفضل الأفلام العالمية، ضمت كلاً من: “كاملة”، و”ملكات”، و”عمفرق طريق”، و”الخلاط”.
كما كشف المهرجان عن القائمة النهائية للأفلام المتنافسة على جوائز اليسر بالمسابقة، وضمت أفلام “قبل والآن وبعد ذلك”، و”قرية بلا الأطفال”، و”جنائن معلقة”، و”حرقة” وغيرها.
ويستمر المهرجان لمدة 10 أيام، تبدأ يوم (الخميس) الموافق الأول من ديسمبر وحتى (السبت) الموافق 10 من الشهر نفسه.
وأتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، شراء التذاكر لحضور فعالياته عبر موقعه الرسمي.
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Source akhbaar24
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