︎
.
حقق فريق الأهلي للكرة الطائرة الفوز على نظيره الابتسام، بنتيجة 3 أشواط لشوط، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الدور نصف النهائي بدورة الألعاب السعودية.
وحسم الأهلي الشوطين الأول والثاني بنتائج 25-15، و25-18، ثم فازالابتسام بالشوط الثالث بنتيجة 25-22، ليلجأ الفريقين إلى الشوط الرابع الذي فاز به الأهلي بنتيجة 25-20.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفائز من مواجهة الهلال والاتحاد والتي ستقام مساء اليوم الجمعة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر كرة طائرة.. الأهلي يهزم الابتسام ويتأهل إلى نهائي دورة الألعاب السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.