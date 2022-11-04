كرة طائرة.. الأهلي يهزم الابتسام ويتأهل إلى نهائي دورة الألعاب السعودية

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حقق فريق الأهلي للكرة الطائرة الفوز على نظيره الابتسام، بنتيجة 3 أشواط لشوط، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الدور نصف النهائي بدورة الألعاب السعودية.

وحسم الأهلي الشوطين الأول والثاني بنتائج 25-15، و25-18، ثم فازالابتسام بالشوط الثالث بنتيجة 25-22، ليلجأ الفريقين إلى الشوط الرابع الذي فاز به الأهلي بنتيجة 25-20.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفائز من مواجهة الهلال والاتحاد والتي ستقام مساء اليوم الجمعة.



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Source akhbaar24

