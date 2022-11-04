مصادر تكشف لـ”أخبار 24″ تفاصيل جريمة حقل.. خلع الزوجة أدى لغدر الجاني بوالدها

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كشفت مصادر مقربة من عائلة ضحية حقل الذي عثر عليه مقتولاً بعد يومين من اختطافه يوم السبت الماضي، تفاصيل الجريمة المروعة.

وأكدت المصادر لـ”أخبار 24“، أن المتهم الأول في جريمة قتـل الضحية هو زوج ابنته؛ لأن الضحية ليس له أعداء، وأن المتهم كان دائم التهديد له، وتم الإبلاغ ضده بمركز الشرطة بعد خلع الابنة لزوجها إثر مشاكل عائلية بينهم.

وأضافت أن الضحية خُطف بعد صلاة ظهر السبت الماضي، وتقدمت عائلته ببلاغ لمركز الشرطة عن اختفائه، وعقب يومين عثر على الجثة مغطاة بقرب جسر يبعد عن حقل 30 كم تقريباً حيث ظهر على الجثـة آثار ضـرب.

وأشارت المصادر إلى أن تقرير الطب الشرعي عزا سبب الوفاة إلى الضـرب والتعذيـب، وأن الجاني أطلق النار على الضحية بعد موته.

يذكر أن السلطات الأردنية ألقت القبض على الجاني بعد هروبه إلى الأردن عقب تنفيذ الجريمة.



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Source akhbaar24

