«الخضيري» يوضح السبب الرئيس في تهيج القولون العصبي.. ماذا قال؟

︎

.

المناطق_متابعات

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أ.د.فهد الخضيري، أن تهيّج القولون العصبي يحدث بسبب اضطراب الجهاز الهضمي.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن أهم أسباب تهيّج القولون العصبي يحدث بسبب اضطراب الجهاز الهضمي، هي:

1 – القلق.

2 – التوتر.

3 – تناول غذاء معين كالفلفل.

وأضاف أن أبرز إعراض تهيّج القولون العصبي يحدث بسبب اضطراب الجهاز الهضمي، تتلخص في:

1 – مغص أو إسهال.

2 – مغص أو إمساك.

3 – سماع ضربات القلب.

4 – غازات تضغط للأعلى وقد تسبب ضيقًا وما يشبه الكتمة.

وأكد الاستشاري المتخصص على أن أهم علاج لتهيّج القولون العصبي، هي:

1 – الابتعاد عن مهيجاته.

2 – ممكن تخفيفه، بإضافة ليمون أسود أو كمون على مشروب «يانسون وبابونج».

الشاي بالحليب ليس له أي أضرار

وأشار إلى أن الشاي بالحليب ليس له أي أضرار، وأن الدراسات تدعم أن الشاي بالحليب مفيد وصحي، وأن نصف البريطانيين لا يشربون الشاي إلا بالحليب وكذا الهنود ولم يصبهم أي مرض بسبب خلط الشاي بالحليب.

احذروا هذه الأدوية الخطيرة

وأكد أن هناك أدوية خطيرة يساء استخدامها وتسبب الإدمان ثم تشنجات وألم وضياع، مثل؛ «ليركا وبريكس»، و«الترامادول»، وأنها تسبب مشاكل صحية كبيرة لمدمنيها وتدمير للمخ والأعصاب.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

