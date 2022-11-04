شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب تيشرت الأهلى المصري الإحتياطي الثالث وموعد الإعلان عنه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتشرت فى الساعات القليلة الماضية صورة مسربة حول قميص النادي الأهلى الثالث، حيث جاء تيشرت الفريق يحمل للون الذهبي، بعدما تم الإستقرار على تيشترت الأساسي والذي حافظ على هويته باللون الأحمر، والزي الإحتياطي الثاني والذي تم تعديله إلى اللون الأسود.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي على القميص الجديد عقب عودة الجهاز الفنى والفريق من الأجازة السلبية، والتى تم الإتفاق على مدتها 6 أيام، ليقوم اللاعبين بجلسة التصوير الخاصة بالتيشرت الجديد، بالتزامن مع إتفاق الفريق مع عدد كبير من الرعاة الجدد للفريق.



البريد المصري يرعي قميص النادي الأهلى

وتناولت بعض التقارير الصحفية تؤكد توصل البريد المصري لإتفاق مبدئي حول رعاية النادي الأهلى هذا الموسم، يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن الفريق عن إتصالات مصر الراعي الأساسي لقميص الفريق، بالإضافة إلى بنك أبو ظبي الأول مصر.

ومن المتوقع أن يتم الإتفاق أيضًا مع شركات عقارات إماراتية لإنضام إلى رعاة الفريق دون الكشف أسمها، حيث من المقرر أن يتم الإتفاق على أكثر من 4 رعاة جدد آخرين خلال فترة توقف الدوري المصري الحالية.



كولر يطير إلى سويسرا لقضاء أجازته

وتحصل المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى، على أجازة من أجل زيارة أسرته فى فترة توقف الدوري المصري الحالية، على أن يعود للفريق يوم 13 نوفمبر المقبل، للإستعداد لمباراة الدور ربع النهائي فى بطولة كأس مصر أمام المقاولون العرب فى نهاية الشهر الجاري.