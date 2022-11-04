أمانة جازان تطلق مبادرة لتعزيز التزام المنشآت التجارية بطباعة “رمز الاستجابة “

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المناطق_جازان

أطلقت أمانة منطقة جازان اليوم ، مبادرة الزيارات الميدانية التوعوية للمنشآت غير الملتزمة بطباعة رمز الاستجابة السريع QR ، الذي يحتوي على بيانات الرخصة التجارية وتعليقه في واجهة المحل التجاري.

وأوضحت الأمانة أن الحملة التي تنفذ بمشاركة المتطوعين والمتطوعات بالأمانة تهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت للاشتراطات البلدية ، مبينة أن الفرق التطوعية شرعت بزيارة المحال التجارية بمدينة جيزان لمطابقة رمز الاستجابة ، ومن ثم كافة المنشآت والمحال التجارية التي تستهدفها الحملة بكافة محافظات المنطقة .

ودعت أمانة جازان إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المعتمدة والتقيد بما تنص عليه الأنظمة والتعليمات من خلال تثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع على واجهة المحال والمنشآت التجارية بعد أن ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المنشآت بطباعة ملصق رمز الاستجابة السريع للرخصة التجارية وتعليقه في واجهة المحل .

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Source almnatiq

