ضبط 28 مخالفًا لنظام البيئة لدخولهم مناطق محمية والصيد في أماكن محظورة

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المناطق_متابعات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (28) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهم (3) بنادق هوائية، وسلاح ناري، و(234) ذخيرة، و(53) شبك صيد، و(5) أجهزة جذب طيور، و(92) طيرًا مصيدًا، وكائن فطري، وصقر، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، وعقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50) ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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Source almnatiq

