وزير الطاقة يبحث مع نظيره الهولندي تعزيز التعاون بين البلدين

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عقد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، مع وزير المناخ وسياسة الطاقة في مملكة هولندا روب جيتين.

واتفق الجانبان خلال الاتصال على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة هولندا في مجال الطاقة.



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Source akhbaar24

