شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطير إلى سويسرا لقضاء أجازته ويعود إلى القاهرة 13 نوفمبر الجاري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحصل المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى، عن أجازة من أجل زيارة أسرته فى فترة توقف الدوري المصري الحالية، على أن يعود للفريق يوم 13 نوفمبر المقبل، للإستعداد لمباراة الدور ربع النهائي فى بطولة كأس مصر أمام المقاولون العرب فى نهاية الشهر الجاري.

ويخوض النادي الأهلى خلال الساعات القادمة مباراة ودية أمام فريق الشباب، من أجل أن يري كولر جميع اللاعبين بشكل أكبر وتكون فرصة جيدة للجميع، ومن ثم يقوم بتسجيل تقرير مفصل عن لاعبي الشباب، قبل السفر لقضاء أجازته ومنح اللاعبين راحة سلبية لمدة 6 أيام كما تم الإتفاق عليه.



كولر يقرر تصعيد 4 عناصر شابة

وأكدت بعض المصادر داخل النادي الأهلى أن كولر قد استقر على تصعيد 4 عناصر من فريق الشباب إلى الفريق الأول، بعدما تم ظهوره بشكل جيد مع المنتخب المصري الأولمبي وتدريبات الفريق الأخيرة

يأتي على رأسهم كريم الدبيس، وعبد الرحمن رشدان، المنضمين حديثًا من فريق وادي دجلة، بجانب شادي رضوان العائد من الإعارة بعدما قضي موسمًا فى فريق البنك الأهلى، إضافة إلى الناشئ الواعد أحمد أشرف



موعد مباراة الأهلى والمقاولون القادمة

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلى فريق المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس مصر، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.