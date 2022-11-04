الذهب يستعيد بريقه مع تراجع الدولار

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المناطق_الرياض
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 % اليوم إذ ساعد التراجع الطفيف للدولار في تخفيف بعض الضغوط الناتجة عن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وزاد الذهب في التعاملات الفورية 1.1 % إلى 1647.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 06:18 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 1649.90 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار 0.4 % مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى بحسب رويترز .
وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في إيه.سي.سي للأوراق المالية “أسعار الذهب … تظهر بوادر على الاستقرار. ومع ذلك فإننا بالتأكيد لم نخرج من مرحلة الخطر بعد”. ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، وتعهد رئيسه جيروم باول “بمواصلة” المعركة لكبح التضخم.
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Source almnatiq
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