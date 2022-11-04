جيش الاحتلال يشن عدة غارات جوية على مواقع بقطاع غزة

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استهدف الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال، فجر اليوم (الجمعة)، عدة مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.
وأوضح مصدر أمني في القطاع، أن الاحتلال قصف موقعين للمقاومة وأرضًا خالية في وسط قطاع غزة بـ15 صاروخا، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مخيم المغازي وسط القطاع.
وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت في الموقعين المستهدفين التابعين لكتائب القسام.
من جهته، أعلن جيش الاحتلال أن مقاتلاته هاجمت موقعا عسكريا تحت الأرض في وسط قطاع غزة يستخدم كمجمع لتطوير وإنتاج الصواريخ لحماس في قطاع غزة، ردا على ما وصفه بعمليات إطلاق صواريخ من غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية.
وتابع أن الصواريخ التي أطلقت من القطاع، هي 4 صواريخ لم تصل 3 منها إلى الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال، فيما اعترض جيش الاحتلال صاروخا واحدا.
ويذكر أن هذه أول دفعة صواريخ تُطلق من القطاع منذ المواجهة العسكرية الأخيرة التي استمرت 3 أيام في أغسطس، ولم يتبنّ أي فصيل فلسطيني عملية إطلاق الصواريخ.
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Source akhbaar24
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