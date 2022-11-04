بـ36 مئوية.. مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

︎ . كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى مدينة سجلت درجة حرارة اليوم في المملكة. وأوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ36 درجة مئوية . وأبان المركز أن أقل درجة حرارة سجلتها اليوم “طريف” بـ10 درجات مئوية. وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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