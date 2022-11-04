طقس اليوم.. درجات الحرارة تواصل الانخفاض ورياح تعيق الرؤية في الرياض وعدة مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، مصحوباً برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض، يمتد تأثيرها على منطقة نجران وعلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وقد تمتد إلى منطقة الباحة.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (36 درجة بمكة المكرمة، و32 درجة بالمدينة المنورة، و28 درجة بالرياض، و31 درجة بالدمام، و35 درجة في جدة، و25 درجة في أبها).
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Source akhbaar24
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