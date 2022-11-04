“الزكاة والضريبة”: يجب اتخاذ هذا الإجراء فوراً عند نقل ملكية السجل التجاري

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أجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار بشأن إمكانية نقل ملكية السجل التجاري أو تحويله إلى مالك جديد.
وأوضحت الهيئة، الإجراء الذي يجب الالتزام به عند نقل ملكية السجل أو تحويله إلى المالك الجديد.
ولفتت إلى أنه يتعين على المالك السابق تقديم طلب إيقاف الرقم المميز، وذلك بعد سداد المستحقات ما قبل نقل الملكية.
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Source akhbaar24
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