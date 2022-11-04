مستجدات الغزو الروسي.. 4.5 ملايين أوكراني في الظلام وبوتين يأمر بصرف مكافئات للجنود

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس (الخميس)، أن نحو 4.5 ملايين أوكراني يعانون من انقطاع الكهرباء، فيما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصرف مكافئات للجنود المتقاعدين والذين تم استدعاءهم للحرب في أوكرانيا.

الظلام يخيم على أوكرانيا ومكافئات للجنود الروس

وقال زيلينسكي بأن الكهرباء انقطعت عن نحو 4.5 مليون أوكراني مؤقتاً بسبب الهجمات الروسية، لافتاً إلى أن الأماكن المتضررةتشمل العاصمة كييف و10 مناطق أخرى.

فيما أمر بوتن بصرف 195 ألف روبل (3200 دولار)، مكافأة تمنح لمرة واحدة للجنود المتعاقدين، والذين تم استدعاؤهم للحرب في الأراضي الأوكرانية، وهو مبلغ يتجاوز الحد الأدنى للأجر الشهري الذي يعرض على الجنود الروس.

تعاون مجموعة الـ 7 في دعم أوكرانيا شتاءاً وبريطانيا تهدد بحظر الشركات الناقلة للنفط الروسي

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ستبدأ في تقديم مساعدات لأوكرانيا في الشتاء، وذلك في ظل تدمير نحو 40% من شبكة الكهرباء الأوكرانية، ما يهدد أرواح الكثيرين من المسنين والأطفال.

فيما أعلنت وزارة الخزانة أنها ستحظر على السفن والشركات البريطانية نقل النفط الخام الروسي، في حالة تخطى سعر شرائه السقف الذي حددته مجموعة الـ 7 وأستراليا، حيث سيدخل التشريع حيز التنفيذ اعتباراً من 5 ديسمبر المقبل.

الناتو يتهم إيران بتزويد روسيا بصواريخ باليستية و لا مؤشرات على إعداد “قنبلة قذرة” في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ، إن إيران تدرس تزويد روسيا بصواريخ باليستية لحربها في أوكرانيا، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة التي سلمتها طهران لموسكو بالفعل.

وأكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها لم تعثر على أي مؤشرات على نشاط نووي غير معلن في 3 مواقع في أوكرانيا، والتي قامت بتفتيشها بناء على طلب كييف رداً على اتهامات روسية بتصنيع “قنبلة قذرة”.



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Source akhbaar24

