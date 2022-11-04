“كفاءة”: شروط تشغيل الثلاجات والمجمدات تُوَفر المزيد من الطاقة الكهربائية

︎

.

المناطق_متابعات

نبّه المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، إلى أن الثلاجات والمجمدات من الأجهزة التي تعمل على مدار العام دون توقف؛ مما يعني أنها قد تستهلك كميات كبيرة من الطاقة إذا لم يراعِ مستخدموها الاشتراطات الفنية في التشغيل والصيانة.

وشدد المركز على أهمية شراء أجهزة منزلية موفرة للطاقة الكهربائية؛ مؤكدًا أن الالتزام بأن تكون جميع أجهزة المنزل ذات نطاق أخضر وفق تصنيف بطاقة كفاءة الطاقة؛ يضمن وفرًا كبيرًا في استهلاك الطاقة الكهربائية “وهذا ينعكس إيجابًا على فواتير الطاقة على المدى البعيد”.

ولفت المركز -ضمن رسائله التوعوية- إلى الكثير من النصائح والإرشادات، التي تستهدف تعميم ثقافة التعامل المثالي مع الأجهزة الكهربائية، من خلال اختيار سلوكيات مرشّدة في استهلاك الطاقة بجميع أنواعها؛ خاصّة عند شراء ثلاجات أو مجمدات؛ مشددًا على أهمية أن تكون موفرة للطاقة؛ مصنفًا إياها ضمن الأجهزة المنزلية التي تستهلك طاقة كهربائية كبيرة؛ الأمر الذي يتطلب معرفة أنسب الطرق للتعامل معها أثناء التشغيل.

وأوضح المركز عددًا من النصائح عند تشغيل بعض تلك الأجهزة، ونصح عند تشغيل الثلاجات والمجمدات، بترك مسافة فاصلة بينها وبين الحوائط، من 10- 15 سم لزيادة مساحة التهوية لأنابيب التبريد والضاغط؛ مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، كما نصح المركز أيضًا بترك مسافات على يمين الثلاجات والمجمدات وعلى يسارها، لا تقل عن 10 سم”؛ داعيًا إلى الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام، مع التأكد من سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات.

وشدد على أهمية اختيار مكان الثلاجة أو المجمد، بأن يكون في مكان بارد في المطبخ، مع تجنب وضعها في المواقع الحارة، مثل ضوء الشمس، أو بالقرب من الفرن”.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

