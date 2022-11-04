“الصحة”: 5 نصائح لكي تجعل صحتك خضراء

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وجّهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح للتمتع بصحة جيدة، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

وأوضحت الوزارة، بأن هناك 5 أشياء تجعل الصحة خضراء، وهي: زراعة نبتة داخل وخارج المنزل، واستبدال قارورة الماء البلاستيكية بعلبة قابلة لإعادة التعبئة.

كما نصحت باستبدال قيادة السيارة بممارسة رياضة المشي أو ركوب الدراجة للأماكن القريبة، إلى جانب استبدال الكهرباء بأشعة الشمس في أوقات النهار، والامتناع عن التدخين وعدم رمي مخلفات السجائر في البيئة.

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Source almnatiq

