يعود للقرن السادس الميلادي.. اكتشاف دير مسيحي قديم في جزيرة السينية بالإمارات

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أعلنت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين في دولة الإمارات، عن اكتشاف تاريخي لدير قديم في جزيرة السينية في الإمارة، والذي يعود للفترة ما بين القرنين السادس والثامن الميلاديين.

وأوضح رئيس الدائرة الشيخ ماجد المعلا أن الدير المُكتشف؛ يُعد دليلاً على وجود الطوائف المسيحية التي عاشت جنبًا إلى جنب مع المجتمع الإسلامي بساحل الإمارات قديماً.

واستمرت عمليات التنقيب بالجزيرة لمدة موسمين متتالين، بمشاركة جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعهد دراسة العالم القديم بجامعة نيويورك، والبعثة الإيطالية، والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية “ايكروم”.

ويضم الدير: “كنيسة، وقاعة طعام، وصهاريج محاطة بغرف معزولة للرهبان”، و تم بناؤه من صخور الشاطئ المحلية وغطت الجدران والأرضيات بالجص الجيري، كما عّثر فيه على فخار وزجاج يشير إلى الروابط التجارية الدولية لسكّانه.



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Source akhbaar24

