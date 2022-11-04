“بايدن”: ندرس وضع خطة لإعفاء الطلاب من المصروفات

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يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن حملته الانتخابية الرئاسية، وذلك عبر استقطاب أكبر عدد ممكن ممثلي شرائح المجتمع الأمريكي، ومنهم الطلاب.

وأوضح بايدن بأن إدارته تدرس وضع خطة لإعفاء الطلاب من المصروفات، مشيراً إلى أن ذلك الأمر لا زال “موضوعاً في الاعتبار”.

وأشار إلى أن طريقة تفكيره في خفض التكاليف المرتفعة، هي نفسها الطريقة التي كان يفكر بها والده والكثير من الآباء حول المائدة، لافتاً إلى أن الأمريكيون يحتاجون إلى المزيد من المساحات الخضراء للتنفس.



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Source akhbaar24

