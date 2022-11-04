︎
.
يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن حملته الانتخابية الرئاسية، وذلك عبر استقطاب أكبر عدد ممكن ممثلي شرائح المجتمع الأمريكي، ومنهم الطلاب.
وأوضح بايدن بأن إدارته تدرس وضع خطة لإعفاء الطلاب من المصروفات، مشيراً إلى أن ذلك الأمر لا زال “موضوعاً في الاعتبار”.
وأشار إلى أن طريقة تفكيره في خفض التكاليف المرتفعة، هي نفسها الطريقة التي كان يفكر بها والده والكثير من الآباء حول المائدة، لافتاً إلى أن الأمريكيون يحتاجون إلى المزيد من المساحات الخضراء للتنفس.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “بايدن”: ندرس وضع خطة لإعفاء الطلاب من المصروفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.