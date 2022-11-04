وظائف في 11 وزارة وهيئة وجهة حكومية.. التفاصيل ورابط التقديم

︎ . المناطق_متابعات أعلنت العديد من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، عن وظائف شاغرة للمواطنين والطلاب والخريجين والباحثين عن عمل بمختلف مناطق المملكة. ونشر حساب “الوظائف الحكومية”، في “تويتر”، تفاصيل هذه الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المعلنة للوظائف على النحو التالي: الجهات المعلنة للوظائف – الأكاديمية اللوجستية – هيئة المواصفات – البريد السعودي – وزارة الخارجية – صندوق هدف – وزارة التجارة – وزارة الصحة – وزارة المالية – وزارة العدل – هيئة الإنفاق – وزارة النقل – وأخرى… تفاصيل التقديم على الوظائف وأشار حساب “الوظائف الحكومية”، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف ومرفة المزيد من التفاصلي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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