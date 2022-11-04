︎ .

تمكّنت فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة، من إخماد حريق اندلع في ناقلة وقود بمحطة في حي العريض. ولفتت المديرية إلى أن الحـادث نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأضافت أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تصاعدت بسبب الحريق في المنطقة المحيطة بمحطة الوقود، لكن فرق الإنقاذ بذلت جهودها للسيطرة عليها.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق في ناقلة وقود بمحطة في حي العريض بالمدينة المنورة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.