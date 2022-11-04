الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على 4 مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة

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المناطق_متابعات
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على 4 مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.
وتشمل الحالة الجوية سحباً رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على كل من الرياض والشرقية وعسير جازان.
ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية على الشرقية حتى الساعة 9 صباحا، وتستمر على جازان حتى الساعة الـ 10 صباحا.
بينما تستمر الحالة الجوية على الرياض حتى الساعة الـ 5 مساء، بينما تستمر على عسير حتى الساعة الـ 6 مساء، بمشيئة الله.
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Source almnatiq
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