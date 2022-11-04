شكرا لقرائتكم مزاد لبيع إبل أشهر مالك للجمال بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اشترى أحمد نجل قعيد الشلاحي، إبل والده الشهيرة التي قادته قبل وفاته للفوز في مسابقات الإبل الكبرى التي تقام في المملكة كل عام.

حالة فريدة

وشهد المزاد العام لبيع إبل قعيد الشلاحي، أشهر مالك للجِمال في المملكة، أمس الخميس، حالة فريدة، إذ بلغ سعر أحد الإبل التي اشتراها أحمد بن قعيد الشلاحي في المزاد، 2.3 مليون ريال.

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وفاة قعيد الشلاحي:

وتوفي قعيد الشلاحي في يناير من العام الماضي 2021، تاركًا خلفه قطيعًا كبيرًا من الإبل يقدر ثمنه بملايين الدولارات بسبب السمات والخصائص الفريدة التي يفضلها ملاك الإبل، وتعد شرطًا للفوز بجوائز مسابقات الإبل المليونية.

وبعد قرابة عامين من وفاة الشلاحي الأب، شهدت منطقة القصيم، أمس الخميس، مزادًا لبيع إبله فيما يبدو أنها عملية لتقاسم أمواله بين ورثته، قبل أن يستحوذ نجله أحمد بحضور عدد كبير من أبناء قبيلته للمزاد، على أشهر إبل والده الراحل.