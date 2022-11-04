︎
.
المناطق_متابعات
أعلنت كوريا الجنوبية، أن جارتها كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات أمس الخميس لكنها رجحت أن تكون هذه العملية باءت بالفشل، وسط وابل قياسي من الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ في الساعات ال24 الأخيرة، فيما دعت واشنطن كل الدول إلى تعزيز العقوبات على بيونغ يانغ.
من جانبها أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ردا على كوريا الشمالية، تمديد المناورات الجوية المشتركة بين البلدين والتي تعد الأكبر من نوعها على خلفية “الاستفزازات الأخيرة” الكورية الشمالية، في موقف سارعت بيونغ يانغ إلى وصفه بأنه “اختيار خاطئ”.
وصدرت أوامر للسكان في أجزاء من شمال اليابان بالاحتماء خلال عمليات إطلاق كوريا الشمالية صواريخ، خمسة من ضمنها قصيرة المدى، في خطوة أتبعتها بإطلاق وابل من المقذوفات.
بدوره، أكد الجيش الكوري الجنوبي أن “عملية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات يُفترض أنها انتهت إلى الفشل”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر فشل عملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.