“المياه الوطنية” توضح سبب ارتفاع الفواتير وتوجه نصائح لترشيد الاستهلاك

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أوضحت شركة المياه الوطنية، الأسباب التي تؤدّي إلى ارتفاع تسعيرة الفواتير، موجهةً بعض النصائح لترشيد الاستهلاك. ولفتت الشركة، إلى أن تسعيرة فاتورة المياه ثابتة، ويعود ارتفاعها لسببين وهما ارتفاع الاستهلاك أو حدوث تسربات داخلية. كما نصحت بالكشف على العقار، والتأكد من عدم وجود تسربات، واستخدام أدوات الترشيد للحد من ارتفاع الفاتورة.

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