أنقذ نفسه.. نجاة طيار من تحطم مقاتلة فرنسية من طراز “ميراج”

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تمكّن قائد طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفرنسية، من إنقاذ نفسه قبل سقوط الطائرة وتحطمها بالقرب من قاعدة لوكسويل لي بان الجوية. وأوضحت وزارة الدفاع الفرنسية، بأن الطيار أنقذ نفسه من موت محقق باستخدام المقعد القاذف أثناء تحطم طائرته من طراز “ميراج 2000”. وأشارت إلى أن الطائرة تحطمت في شرق فرنسا على بعد 5 كيلومترات من القاعدة الجوية، حيث تم تأمين المنطقة، والبدء في إجراء تحقيقات فنية وجنائية لتحديد سبب الحادث.

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