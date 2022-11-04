شكرا لقرائتكم 212 محطة بمشروع النقل العام بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدينة الدمام تفاصيل مشروع حافلات الشرقية، بحيث يغطي مدن الحاضرة الدمام والخبر والظهران والقطيف.

مواعيد الحافلات

وأوضحت المدينة، على حسابها بموقع تويتر، أن مشروع الحافلات ستكون في خلال 8 مسارات و212 محطة، وتعمل من 5:30 صباحًا وحتى 11:30 مساء.

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أشارت المدينة إلى أن تكلفة الرحلة 3,45 ريال، والدفع من خلال بطاقة سابتكو أو من خلال التطبيق الإلكتروني.