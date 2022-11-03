شكرا لقرائتكم طالب يروي قصة إنقاذه لزميله من ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روى الطالب بندر الشمري، لحظة قيامه بعمل بطولي لإنقاذ زميله من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء رحلة مدرسية بحائل.

تفاصيل الوقعة

وقال الشمري في تصريحات لفضائية الإخبارية: إنه خرج مع زملائه من طلاب مدرسته وذوي الاحتياجات الخاصة ومعلميه وبعض المشرفين في رحلة إلى أحد متاحف المناطق، وعندما جاء وقت الإفطار أصيب أحد زملائه من ذوي الإعاقة بالغصة فسارع إليه وطبق عليه الإسعافات الأولية التي تعلمها في المدرسة، ونجح بالفعل في إنقاذه.

وأشار الشمري إلى أن وجه زميله كان حينها أزرق؛ لذا تدخل بشكل سريع لإنقاذه، داعيًا الأسر إلى الاهتمام بتعليم أولادهم كيفية تقديم الإسعافات الأولية.