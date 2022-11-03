شكرا لقرائتكم غرامة كبرى تنتظر مخالفي مسارات السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الداخلية، عن توقيع عقوبات قاسية على مخالفي مسارات السيارات؛ حرصًا على سلامة مستخدمي الطرق.

وقالت الإدارة العامة للمرور: انطلاقًا منها على رفع مستوى السلامة على الطرق، تمت الاستفادة من التقنية عبر كاميرات لمراقبة الطرق، وتم رصد مخالفي المسارات.

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500 ريال:

أوضحت الإدارة بأن قيمة المخالفة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 500 ريال؛ وذلك من أجل سلامة مستخدمي الطريق.