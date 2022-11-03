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غرامة كبرى تنتظر مخالفي مسارات السيارات

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شكرا لقرائتكم غرامة كبرى تنتظر مخالفي مسارات السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الداخلية، عن توقيع عقوبات قاسية على مخالفي مسارات السيارات؛ حرصًا على سلامة مستخدمي الطرق.

وقالت الإدارة العامة للمرور: انطلاقًا منها على رفع مستوى السلامة على الطرق، تمت الاستفادة من التقنية عبر كاميرات لمراقبة الطرق، وتم رصد مخالفي المسارات.

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500 ريال:

أوضحت الإدارة بأن قيمة المخالفة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 500 ريال؛ وذلك من أجل سلامة مستخدمي الطريق.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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