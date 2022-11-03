شكرا لقرائتكم طلاب يفاجئون معلمهم باحتفال كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إقامة طلاب في إحدى المدارس بالمملكة احتفالًا كبيرًا داخل الفصل بمعلمهم؛ وذلك لخروجه من المستشفى بعد شفائه وعودته للعمل مرة أخرى.

لحظة استقباله

وفي الفيديو يمكن رؤية الطلاب وقد قاموا بشراء مجموعة من الحلوى والمأكولات، وتم وضعها في الفصل لاستقباله.

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وفوجئ المعلم لحظة دخوله باستقبال الطلاب له استقبالًا حافلًا وكبيرًا، وقد أثار المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل بسبب هذه اللافتة التي تعبر عن مدى حب الطلاب لمعلمهم.