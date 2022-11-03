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10 اشتراطات لوضع المطبات الاصطناعية بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - وضعت أمانة منطقة الرياض 10 اشتراطات لطلب إنشاء مطب صناعي في مدينة الرياض، لرفع مستوى السلامة المرورية.

وجاءت الاشتراطات عبر إنفوجرافيك نشرته أمانة الرياض على موقع تويتر، وهي كما يلي:

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اشتراطات:

1- لا توضع المطبات على الشوارع الرئيسية داخل المدينة (السريعة والشريانية) ويسمح بها فقط عند الضرورة. على الشوارع التجمعية والمحلية.

2- تنشأ المطبات الاصطناعية عند مواقع الأنشطة الخدمية التعليمية التي تشهد حركة عبور مشاة مثل المدارس والمساجد والحدائق ونحوها.

3- توضع المطبات في المواقع التي تكثر فيها الحوادث لرفع عامل السلامة المرورية بعد التأكد من عدم وجود قصور في التصميم الهندسي للطريق.

4- توضع المطبات عند التقاطعات التي لا يوجد بها إشارات ضوئية لتنظيم الأولويات.

5- توضع المطبات عند مداخل الدوار، لإلزام السائقين بإعطاء الأولوية.

6- تنشأ المطبات عند فتحات الدوران لخفض السرعة وإعطاء الفرصة لدخول المركبات.

7- تنشأ المطبات عند المنحنيات الأفقية والرأسية على مسافات مناسبة لتهدئة السرعة قبل الوصول لمنطقة المنحنيات.

8- توضع المطبات في المواقع التي يوجد بها عوائق أو حواجز تعيق مدى الرؤية البصرية.

9- توضع المطبات المؤقتة، لخفض السرعة في مواقع العمل والتحويلات المرورية ضمن نطاق مناطق الأعمال الإنشائية والتحويلات.

10- تنشأ المطبات للحالات الإنسانية كذوي الإعاقة الحركية والبصرية لمنحهم فرصة عبور الشارع بأمان ولتسهيل دخولهم وخروجهم من منازلهم وتمكينهم من الوصول إلى الأنشطة الخدمية والمساجد القريبة من مساكنهم.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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