شكرا لقرائتكم 10 اشتراطات لوضع المطبات الاصطناعية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وضعت أمانة منطقة الرياض 10 اشتراطات لطلب إنشاء مطب صناعي في مدينة الرياض، لرفع مستوى السلامة المرورية.

وجاءت الاشتراطات عبر إنفوجرافيك نشرته أمانة الرياض على موقع تويتر، وهي كما يلي:

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اشتراطات:

1- لا توضع المطبات على الشوارع الرئيسية داخل المدينة (السريعة والشريانية) ويسمح بها فقط عند الضرورة. على الشوارع التجمعية والمحلية.

2- تنشأ المطبات الاصطناعية عند مواقع الأنشطة الخدمية التعليمية التي تشهد حركة عبور مشاة مثل المدارس والمساجد والحدائق ونحوها.

3- توضع المطبات في المواقع التي تكثر فيها الحوادث لرفع عامل السلامة المرورية بعد التأكد من عدم وجود قصور في التصميم الهندسي للطريق.

4- توضع المطبات عند التقاطعات التي لا يوجد بها إشارات ضوئية لتنظيم الأولويات.

5- توضع المطبات عند مداخل الدوار، لإلزام السائقين بإعطاء الأولوية.

6- تنشأ المطبات عند فتحات الدوران لخفض السرعة وإعطاء الفرصة لدخول المركبات.

7- تنشأ المطبات عند المنحنيات الأفقية والرأسية على مسافات مناسبة لتهدئة السرعة قبل الوصول لمنطقة المنحنيات.

8- توضع المطبات في المواقع التي يوجد بها عوائق أو حواجز تعيق مدى الرؤية البصرية.

9- توضع المطبات المؤقتة، لخفض السرعة في مواقع العمل والتحويلات المرورية ضمن نطاق مناطق الأعمال الإنشائية والتحويلات.

10- تنشأ المطبات للحالات الإنسانية كذوي الإعاقة الحركية والبصرية لمنحهم فرصة عبور الشارع بأمان ولتسهيل دخولهم وخروجهم من منازلهم وتمكينهم من الوصول إلى الأنشطة الخدمية والمساجد القريبة من مساكنهم.