مدرب المغرب يوجه رسالة لحكيم زياش.. “لم أعده بشيء”

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قال وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب إنه كان له حديث مع حكيم زياش وتابع في لقاء مع قناة كنال بلوس الفرنسية: “من المهم التحدث مع اللاعبين، وأن تكون العلاقة مبنية على الصراحة والوضوح، لقد كان لنا حوار طويل ومهم، ووضعتي في الصورة، أنا أيضا قربته من الأخطاء التي ارتكبها.

وتابع: ” لم أعده بشيء، إنه لاعب جيد نريد أن نستغل كل إمكانياته وإيجابياته، لأننا نريد الذهاب للأمام والتفكير في المستقبل”.

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Source almnatiq

