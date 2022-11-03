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قال وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب إنه كان له حديث مع حكيم زياش وتابع في لقاء مع قناة كنال بلوس الفرنسية: “من المهم التحدث مع اللاعبين، وأن تكون العلاقة مبنية على الصراحة والوضوح، لقد كان لنا حوار طويل ومهم، ووضعتي في الصورة، أنا أيضا قربته من الأخطاء التي ارتكبها.
وتابع: ” لم أعده بشيء، إنه لاعب جيد نريد أن نستغل كل إمكانياته وإيجابياته، لأننا نريد الذهاب للأمام والتفكير في المستقبل”.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب المغرب يوجه رسالة لحكيم زياش.. “لم أعده بشيء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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