سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالاً بنظيره السويدي

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واشنطن 9 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 3 نوفمبر 2022 م واس

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم.

وناقش الجانبان خلال الاتصال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب بحث عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

//انتهى//

22:40ت م

0185 واشنطن 9 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 3 نوفمبر 2022 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم.وناقش الجانبان خلال الاتصال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب بحث عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.//انتهى//22:40ت م0185 www.spa.gov.sa/2398145 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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