المحلل الاقتصادي: العالم يتجه إلى لصناعة السيارات تعمل بالطاقة الكهربائية.. والمملكة تهدف إلى أن تكون محطة للصناعات

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قال سليمان العساف، المحلل الاقتصادية، إن قرار ولي العهد بتدشين “سير” الخاصة بصناعة السيارات خطوة في غاية المهمة، كما أن سوف تساعد في زيادة نمو عملية الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي.

وأضاف سليمان العساف خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أن العالم يتجه الآن لاستبدال السيارات التي تعمل بالمحروقات التقليدية، والاتجاه ينصب إلى تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء الآن.

وتابع: أن المملكة ستدخل المجال بهدف تصنيع سيارات كهربائية وتكون محطة لصناعة السيارات، موضحًا أن هناك العديد من الدول التي أعلنت توقف صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة التقليدية في مطلع 2030.

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Source almnatiq

