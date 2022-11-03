خادم الحرمين يصدر أمرا بترقية عدد من الأعضاء بالنيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بترقية عددٍ من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مراتب السلك الوظيفي الخاص بهم.

وثمَّن النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي بالترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي لأعضائها للقيام بالواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل.

وحثَّ منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا على قدر الثقة الغالية الممنوحة لهم من القيادة، وعند حسن ظن المجتمع بهم.