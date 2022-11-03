شكرا لقرائتكم مساعي توزع كسوة الشتاء على 442 مستفيدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اختتمت جمعية مساعي النسائية الخيرية، اليوم الخميس، توزيع كسوة شتاء “بطانيات” على مستفيدي الجمعية، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 442 مستفيدًا ومستفيدة.

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تخفيف من المعاناة:

يأتي ذلك ضمن جهود الجمعية للتخفيف من معاناة الأسر وسد العوز والحاجة، كما أشارت المدير التنفيذي للجمعية، عائشة العيوني، إلى أن المجتمع السعودي مجتمع مبادر في تقديم العون والدعم لهم.

وأفادت العيوني أن جمعية مساعي تُعد من الجمعيات الرائدة والنشيطة في مجال العمل الخيري والإنساني، مقدمةً شكرها وتقديرها لجميع الجهات الداعمة للجمعية، والتي تستهدف فئات الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل وتقديم المساعدات لهم.

يُذكر أن جمعية “مساعي” النسائية الخيرية هي أحد الروافد في المملكة، ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.