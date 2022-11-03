شكرا لقرائتكم الرحال السلمي يكشف مصاعب مغامرته إلى قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الرحال السعودي عبدالله السلمي، عن أبرز المصاعب التي واجهته خلال مغامرته في السير على الأقدام من جدة إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم.

الكثبان الرملية

وقال السلمي في مداخلة عبر سكايب مع برنامج الراصد، اليوم الخميس: إنه خسر وزنًا خلال رحلته من 15 لـ 18 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى أن الكثبان الرملية في المنطقة الشرقية كانت هي الأصعب في العبور.