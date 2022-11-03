شكرا لقرائتكم السجن لمن يحصل على الضمان بغير حق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت النيابة العامة أن أحكام نظام الضمان الاجتماعي تستهدف تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، مع ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.

سجن وغرامة

وقالت النيابة، عبر حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر، اليوم الخميس: كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، مع إعادة ما تم صرفه دون استحقاق.