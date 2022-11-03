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السجن لمن يحصل على الضمان بغير حق

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الرياض - محمد الوسيري - أكدت النيابة العامة أن أحكام نظام الضمان الاجتماعي تستهدف تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، مع ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.

سجن وغرامة

وقالت النيابة، عبر حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر، اليوم الخميس: كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، مع إعادة ما تم صرفه دون استحقاق.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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