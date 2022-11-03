تدشين مشروع الرقابة الصحية بالعاصمة المقدسة

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وأكد المشرف العام على المشروع المهندس ياسر الغامدي، أن المبادرة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الرقابي؛ لرفع مستويات الأداء في البلديات الفرعية والاستفادة من الخبرات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت أمانة العاصمة المقدسة، أمس، مشروع أعمال الرقابة مع إحدى الشركات للقيام بالأعمال الميدانية للرقابة البلدية، وتكون الممكن الاستراتيجي للرقابة البلدية الصحية على محال الأغذية والأسواق.وأكد المشرف العام على المشروع المهندس ياسر الغامدي، أن المبادرة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الرقابي؛ لرفع مستويات الأداء في البلديات الفرعية والاستفادة من الخبرات.

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