شكرا لقرائتكم خبر 101,638 فحصا بمركز مراقبة السموم بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية 101,638 فحصا خلال الربع الثالث لعام 2022م. وأوضحت صحة الشرقية، أن المركز قدم فحوصات اختبارات المعايرة الدوائية العلاجية بعدد 939 عينة، إضافة إلى 2383 تحليلا كيميائيا وبكتيريا لعينات المياه. وأشارت إلى أن المركز يرتبط بجميع الجهات الحكومية والخاصة عن طريق المنصة الوطنية «أوتار»؛ بهدف تسهيل وتسريع إجراء المعاملات المقدمة. وأشارت إلى أن المركز يرتبط بجميع الجهات الحكومية والخاصة عن طريق المنصة الوطنية «أوتار»؛ بهدف تسهيل وتسريع إجراء المعاملات المقدمة. يذكر، أن المركز حصل على الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك لتحقيقه معايير ومتطلبات الجودة والتدريب الصحي المهني. الفحوصات شملت





61.666 فحصا مخبريا لما قبل التوظيف



5175 لحالات الاشتباه



7114لعينات السموم الإسعافي



20.041 فحصا للكيمياء الشرعية



كانت هذه تفاصيل خبر 101,638 فحصا بمركز مراقبة السموم بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.