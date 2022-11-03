شكرا لقرائتكم خبر دراسة ألمانية علمية ميدانية لعيون السيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستمع الفريق إلى شرح من مدير مكتب هيئة التراث بالخرج حسين القحطاني عن تاريخ «عيون السيح» التي حظت باهتمام الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بوصفها ثروة يجب الاستفادة منها، وكان من ثمارها إنشاء أول مشروع زراعي في المملكة عام 1358هـ في وادي السهباء شرق مدينة السيح، وهو «مشروع الخرج الزراعي» التابع لوزارة الزراعة آنذاك.وشرع الفريق بالدراسة الميدانية في «عين سمحة» و»عين الضلع» التي تعدان من أكبر العيون المائية في المملكة.
يذكر أن «عيون السيح» كانت تتميز منذ أقدم العصور بمياهها الباردة خلال الصيف والدافئة خلال الشتاء، بعد أن كانت مياه العيون تفيض وتسيح على وجه الأرض بكميات كبيرة، واكتسبت المدينة مسمى «السيح» لجريان المياه فيها طوال العام.
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