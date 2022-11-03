الأطفال وكبار السن أول ضحايا الإنفلونزا الموسمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع دخول فصل الشتاء، وفي ظل ارتفاع حالات الإنفلونزا الموسمية، وتعرض الفئات الأكثر خطورة للمضاعفات الشديدة، أكدت وزارة الصحة ضرورة حماية صحتك عن طريق تناول اللقاح وارتداء الكمامة وغسل اليدين والإجراءات الأخرى التي يمكن أن تقي من الإنفلونزا الموسمية. وأشارت إلى أن كبار السن والأطفال من الفئات الأكثر تأثرا بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها، لذلك يعد أخذ اللقاح ضرورة هامة لحمايتهم، ومن بين الأكثر تأثرا أيضا الحوامل والمصابون بنقص المناعة والمصابون بأمراض مزمنة والعاملون في القطاع الصحي، فإذا كنت من هذه الفئات أو تعرف أحدا فاحرص على تذكيرهم وأخذ تطعيم الإنفلونزا. أعراضها





سيلان الأنف



رجفة وتعرق



سعال مستمر



التهاب الحلق



درجة حرارة أكثر من 38



جفاف



مضاعفاتها



التهاب الرئتين



التهاب الشعب الهوائية



تسمم الدم



الوفاة

طرق الوقاية



لبس الكمامة



لقاح الإنفلونزا



غسل اليدين جيدا



تجنب لمس العين والفم مباشرة



الحرص على نظافة المكان



استخدام المناديل عند العطس والسعال



الفئات الأكثر تأثيرا



كبار السن



الأطفال



الحوامل



المصابون بنقص المناعة



المصابون بأمراض مزمنة



العاملون في القطاع الصحي



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.