ولي العهد يطلق «سير» أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية

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ويأتي إطلاق الشركة تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي وفقا لأهداف رؤية 2030، وبما يتسق مع أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزا للتنمية المستدامة.وقال ولي العهد: «إن إطلاق شركة «سير» لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي من شأنه استحداث كثير من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل، وذلك تحقيقا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030.»
ويتوقع أن تجذب «سير» استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.
وستعمل «سير» ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.
وتعد شركة «سير» مشروعا مشتركا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «فوكسكونFoxconn «، حيث ستحصل «سير» على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة «بي إم دبليوBMW « لاستخدامها في تطوير المركبات ، فيما ستطور شركة «فوكسكونFoxconn «النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، وستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، ومن المقرر أن تكون سيارات شركة «سير» متاحة للبيع خلال عام 2025.
وأكد رئيس مجلس إدارة فوكسكون، يونغ ليو، أهمية هذه الشراكة قائلا «أعبر عن سعادتي الكبيرة بهذه الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركة سيارات جديدة تركز على تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة.
وسنستثمر خبراتنا في فوكسكون لدعم «سير» في تصنيع سيارات كهربائية متميزة في أنظمتها التقنية، كنظام القيادة الذاتية.
ونهدف إلى تعزيز مفهوم السيارات الكهربائية وزيادة عدد مستخدميها، وهذا ما ستفعله «سير» في المملكة والمنطقة ككل».
ماذايعني إطلاق أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية؟
- تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
- مواصلة صـندوق الاستثمارات العامـة تحقيـق مسـتهدفاته الاستثمارية بقيادة ولي العهد، عبر إطلاق قطاعات واعدة.
- يأتي في سياق حرص واهتمام ولي العهد على تحقيق أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة.
- تعد شركة «فوكسكون Foxconn شريكا مع صندوق الاستثمارات العامة في «سير»، وتحرص الشركة على إثراء القطاع بخبراتها الواسعة.
- تحقيق طموح صناعة السيارات بالمملكة لتتسم بمستوى جودة يتيح للمواطنين الفخر بامتلاك سيارة تحمل عبارة «صنع في السعودية».
- الشعور بالفخر والإلهام عند امتلاك سيارة كهربائية ستحمل عبارة صنع في السعودية.
- جذب المواهب السعودية الشابة إلى هذه الصناعة مفتاح نجاح شركة «سير».
- مفهوم صناعة سيارات «سير» يرتكز حول التكنولوجيا (التفكير، المعلومات والترفيه، والتنقل والقيادة الذاتية).
- تأسيس وإنشاء قاعدة إمداد لمنظومة صناعة السيارات في المملكة وتطوير الشباب السعودي في مجالات جديدة من الابتكار.
- تعد «سير» رائدة في مجال الابتكار والأنظمة والتقنيات الرقمية، وتكنولوجيا التصنيع الجديدة.
- مركبات «صديقة للبيئة» شعار مميز لسيارات «سير» الكهربائية، بالتخلص نهائيا من انبعاثات عوادم السيارات.
- المساهمة في تأسيس قطاع صناعة السيارات الكهربائية، ووضع المعايير لجودة السيارات، وتولي زمام المبادرة في التنقل الذكي.
- توفير 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق معدل توطين مرتفع يتجاوز 50%.
- تمثل انطلاقة قطاع السيارات في المملكة، وتعتبر شركة السيارات الكهربائية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط.
- التركيز على السيارات الكهربائية وتعزيز تواجدها كأحد التوجهات السائدة في المملكة والمنطقة عموما.
- إنتاج السيارات الكهربائية على نطاق واسع في المملكة، وبناء قطاع لتصنيع السيارات عالية التقنية.
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