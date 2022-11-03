القيادة تعزي رئيس الفلبين في ضحايا إعصار باينق

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وقال الملك في برقية عزاء ومواساة: «علمنا بنبأ إعصار (باينق) الذي ضرب عدة مناطق في أنحاء البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه«.كما عزى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا إعصار باينق الذي ضرب عدة مناطق في بلاده.
وقال ولي العهد: «بلغني نبأ إعصار (باينق) الذي ضرب عدة مناطق في أنحاء البلاد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».
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