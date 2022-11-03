شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي رئيس الفلبين في ضحايا إعصار باينق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية الفلبين فرديناند روموالديز ماركوس جونيور، في ضحايا إعصار باينق الذي ضرب عدة مناطق في بلاده.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة: «علمنا بنبأ إعصار (باينق) الذي ضرب عدة مناطق في أنحاء البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه«.

كما عزى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا إعصار باينق الذي ضرب عدة مناطق في بلاده.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ إعصار (باينق) الذي ضرب عدة مناطق في أنحاء البلاد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».