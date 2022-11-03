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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حياتك اليومية، تجد أنواعا من الأشخاص المختلفين في قدراتهم وأهدافهم، فهناك 22 نوعا من الأشخاص في كل مجموعة صداقة، بينهم محب السهر، والمتواجد، والصديق الدائم. كيف تتعامل مع هؤلاء في حياتك العامة، خاصة أن الظروف قد تجمعك بهم كثيرا. إليك أنواع هؤلاء الأشخاص وطريقة التعامل معهم. إليك أنواع هؤلاء الأشخاص وطريقة التعامل معهم.

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